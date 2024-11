Os policiais militares do 39º BPM com o dono do carro roubado recuperado - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/11/2024 18:22

Belford Roxo - Um carro roubado, foi recuperado pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta terça-feira (12), na Rua Redentor, no bairro Redentor, em Belford Roxo,

Os agentes que localizaram o veículo, fizeram contato, e o carro foi devolvido ao proprietário.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).