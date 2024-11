A Sociedade Esportiva Belford Roxo negou participação no esquema de manipulação de resultados da Série B1 dentro da Operação VAR da Polícia Civil - Divulgação / SEBR

A Sociedade Esportiva Belford Roxo negou participação no esquema de manipulação de resultados da Série B1 dentro da Operação VAR da Polícia CivilDivulgação / SEBR

Publicado 11/11/2024 22:36

NOTA OFICIAL - SOCIEDADE ESPORTIVA BELFORD ROXO

A Sociedade Esportiva Belford Roxo vem a público manifestar seu posicionamento de absoluta contrariedade a toda e qualquer manipulação de resultados no esporte.



Informamos que em função do já noticiado processo de desapropriação do Estádio Nélio Gomes e das ameaças de retaliações aos patrocinadores, houve a necessidade da terceirização da categoria Sub20, que no momento da suspensão imposta pela FERJ, liderava o Campeonato Estadual da Série B1, realizado no primeiro semestre de 2024.



Informamos, ainda, que houve uma investigação no âmbito desportivo, perante o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro – TJD/RJ, sendo o Clube, em julgamento realizando no dia 04/09/2024, absolvido por unanimidade de todas as imputações.



O Clube, reforça seu posicionamento de inteiro compromisso em colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.



Por fim, a Sociedade Esportiva Belford Roxo nunca irá apoiar, praticar ou compactuar com fatos que manchem a sua história ou a do futebol.