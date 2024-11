Crianças de 2 a 5 anos de Belford Roxo poderão ser matriculadas até dia 29 de novembro através de um site - Rafael Barreto / PMBR

Crianças de 2 a 5 anos de Belford Roxo poderão ser matriculadas até dia 29 de novembro através de um siteRafael Barreto / PMBR

Publicado 13/11/2024 22:32

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está com as matrículas abertas até o dia 29 de novembro para a Educação Infantil. O público alvo é de 2 a 5 anos completos até 31 de março de 2025. A rede municipal conta com cerca de 47 mil alunos matriculados.

Para se matricular é necessário que o responsável entre no site https://educatec.tecnoservrj.com.br/pre-registration/ e anexe a cópia da certidão da criança e envie. O resultado será no dia 20/12/2024, diretamente na unidade pretendida ou acessando o site de inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 96649-5788.