Publicado 14/11/2024 21:54

Belford Roxo - Com pouco mais de meio milhão de habitantes, Belford Roxo ganhou sua primeira Faculdade de Medicina. O curso oferecido pela Uniabeu já foi avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), que analisou as instalações e corpo docente. As inscrições para matrículas em 2025 estão abertas até o dia 19 de novembro.

Segundo o professor Marcelo Rosa, reitor da instituição, a formação de médicos na cidade vai impactar o atendimento da região, tanto na rede hospitalar quanto na atenção básica. Muitos locais apresentam déficit de profissionais de saúde devido a dificuldades ou desinteresse de médicos da capital em se deslocar até a Baixada Fluminense.

“A Uniabeu, pautada na sua missão institucional de melhorar a vida das pessoas através da educação, abre o curso de Medicina como forma de promover diretamente a melhoria da saúde da população de Belford Roxo. Nossos alunos vão contar, ao longo da formação, com uma equipe de professores altamente qualificados, tecnologias inovadoras, laboratórios modernos, espaços de estudos diferenciados e, acima de tudo, inserção de práticas desde o primeiro período, com complexidade compatível as competências a serem desenvolvidas naquela etapa”, explica o reitor da Uniabeu.



As provas serão on-line no dia 23 de novembro. As inscrições para o vestibular da Faculdade de Medicina da Uniabeu já estão abertas ( https://aietec.com.br/new/detalhes.php?id=750026 ) e se encerram no próximo dia 19. Todos os candidatos precisam pagar uma taxa de R$ 200. Os que optarem por boleto bancário têm até o dia 14 para realizar o pagamento. Já os candidatos que forem usar PIX ou cartão de crédito podem pagar a taxa até o dia 19.As provas serão on-line no dia 23 de novembro.

Serão aplicadas 40 questões de Língua Portuguesa e Literatura, Inglês, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além de uma Redação. O gabarito será divulgado no dia 27 e as matrículas deverão ser realizadas entre os dias 27 e 29 de novembro.

