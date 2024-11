A ocorrência policial com o preso e as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 17/11/2024 11:16

Belford Roxo - Um suspeito que estava com uma quantidade de drogas, foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), neste sábado (16), no Vale do Ipê, em Belford Roxo. Com o homem, de 18 anos, os agentes apreenderam, 44 pedras de crack e seis pinos de cocaína.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).