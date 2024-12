A previsão é que o abastecimento entre em processo de normalização gradativa, após a conclusão do serviço, prevista até a tarde desta segunda-feira (09) - Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 09/12/2024 11:42 | Atualizado 09/12/2024 12:00

Belford Roxo - A Águas do Rio suspendeu o fornecimento de água tratada em cinco bairros de Belford Roxo, na manhã desta segunda-feira (09), para a execução de um reparo em um importante sistema de bombeamento da cidade.



Regiões afetadas: Areia Branca (partes), Centro, Das Graças, Piam e Santo Antônio da Prata.

A previsão é que o abastecimento entre em processo de normalização gradativa, após a conclusão do serviço, prevista até a tarde desta segunda-feira (09). A concessionária orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.



A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.