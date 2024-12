Os quatro fuzis apreendidos pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

Os quatro fuzis apreendidos pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / PMERJ

Publicado 04/12/2024 17:29

Belford Roxo - Quatro fuzis foram apreendidos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta quarta-feira (04), durante operaçao no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento na região que tem alto índice de roubo de veículos, quando se depararam com criminosos armados, que fugiram após a tentativa de abordagem pelos policiais militares, deixando os fuzis no local. Foram apreendidos:

- 01 Fuzil calibre 5.56 com carregador e munições;

- 01 Fuzil calibre 5.56 sem numeração aparente;

- 01 Fuzil calibre 7.62;

- 01 Fuzil calibre 7.62 com características modificadas.



A ocorrência policial com as armas apreendidas foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).