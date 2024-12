Corpo estava no porta-malas de um carro no bairro Parque São José - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/12/2024 19:57

Belford Roxo - O corpo de um homem, ainda não identicado, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, na manhã desta terça-feira (03), na Rua Providência, no bairro São José, em Belford Roxo.

O carro com o corpo foi localizado pelos moradores locais, que estranharam a presença do veículo na região. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, e isolaram a área, até a chegada dos policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo.



A DHBF investigará o caso.