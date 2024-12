Rodrigo Galvão morreu depois de ser baleado em Belford Roxo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/12/2024 17:19 | Atualizado 02/12/2024 17:54

Belford Roxo - Um dia após a chacina de quatro homens, no bairro Xavantes, em Belford Roxo , na manhã desta segunda-feira (02), um homem foi assassinado a tiros e outro ficou ferido, no bairro Santa Teresa, também em Belford Roxo. Segundo informações de populares, Rodrigo Galvão Pereira e Rogério Luís Alves de Souza, estavam parados na frente de um mercado, onde Rodrigo trabalhava, quando homens chegaram atirando.

As vítimas foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque dos Ferreiras. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, Rodrigo morreu logo após chegar na unidade e Rogério, atingido por um tiro de fuzil, foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.

A Prefeitura de Caxias informou que o homem deu entrada com uma perfuração no membro inferior direito. Ele passou por avaliação e exames de imagens que não detectaram lesões vasculares. No momento, Rogério segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, lúcido, orientado e estável.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, e isolaram a área, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, e a transferência dos feridos para a UPA do Parque dos Ferreiras.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigará o caso.