O secretário Brayan Lima (no microfone) coordenou a passeata do "Dia D" de combate à dengue no bairro de HeliópolisRenan Marques/PMBR

Publicado 29/11/2024 18:36 | Atualizado 29/11/2024 19:27

Belford Roxo - Juntos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. O Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses de Belford Roxo realizou na sexta-feira (29), o ‘Dia D’ de combate à dengue no município. Cerca de 200 agentes de combate às endemias estiveram presentes em uma caminhada de conscientização no bairro Heliópolis.



A ação contou com duas tendas na Praça de Heliópolis: uma exposição de amostras do Laboratório de Entomologia e brincadeiras interativas sobre os cuidados necessários de prevenção com a participação do IEC (Informação, Educação e Comunicação). A programação teve o objetivo de sensibilizar os munícipes sobre a relevância do tema.

O pequeno Miguel Oliveira, de 5 anos, explorou a curiosidade pela lente do microscópio em momento de aprendizagem com agentes Renan Marques/PMBR



O secretário municipal de Gestão e Programas em Saúde, Brayan Lima, reuniu toda a equipe técnica e agentes para destacar a importância do trabalho. "Aproveito o momento para parabenizar todo o empenho intersetorial das equipes que ampliaram a área de cobertura na cidade. Seguimos firmes na operação contínua de combater o surgimento de focos, além da propagação das doenças", concluiu Brayan, exaltando a eficiência das visitas dos agentes, dos técnicos laboratoriais, assim como as ações de campo dos carros-fumacê e bombas costais.

O IEC participou do evento com uma tenda interativa sobre os cuidados necessários de prevenção Renan Marques/PMBR



A Secretaria Executiva de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e a equipe de Controle Químico também estiveram presentes ao lado dos agentes para realizar a distribuição de panfletos informativos e forneceram orientações pertinentes ao público da praça, como por exemplo a prática dos "10 Minutos Contra a Dengue".

O Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses de Belford Roxo reuniu cerca de 200 agentes para o "Dia D" de combate à dengue no município Renan Marques/PMBR