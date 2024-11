A ocorrência como a réplica de pistola, a motocicleta e o preso foi registrada na 54ª DP - Reprodução / PMERJ

Publicado 28/11/2024 18:04 | Atualizado 28/11/2024 18:06

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta quarta-feira (27), na Avenida General Carlos Marciano de Medeiros, no limite entre os municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam uma réplica de pistola, celulares e uma motocicleta.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).