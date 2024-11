A ocorrência policial com a dupla presa e a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

A ocorrência policial com a dupla presa e a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DPReprodução / 39º BPM

Publicado 27/11/2024 14:57

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos com uma motocicleta roubada, pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na final da noite desta terça-feira (26), na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura da Avenida Campinas, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma réplica de pistola, dois aparelhos celulares e uma motocicleta roubada (Honda CG 160 Azul), com registro policial do dia 07 de novembro.



Um dos suspeitos preso, foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, após cair da motocicleta no momento da abordagem policial na tentativa de fuga.

A ocorrência policial com a dupla presa e a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).