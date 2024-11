A ocorrência policial com a droga apreendida e o resto do material foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com a droga apreendida e o resto do material foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 25/11/2024 23:31

Belford Roxo- Uma quantidade de drogas foi apreendida pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Programa Bairro Presente, na noite desta segunda-feira (25), durante patrulhamento na Rua Nossa Senhora do Líbano, no bairro Vale do Ipê, em Belford Roxo.



Na ação, os agentes verificavam uma movimentação suspeita na região, quando homens ao perceberem a presença dos policiais militares, fugiram abandonando as drogas no local.

Foram apreendidos:



- 61 pinos de cocaína

- 01 trouxinha de maconha

- R$ 265,00 em espécie

- 01 aparelho celular



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).