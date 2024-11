Em edição anterior, mais de 150 agentes de combate às endemias estiveram nas ruas na campanha de conscientização - Rafael Barreto / PMBR

Em edição anterior, mais de 150 agentes de combate às endemias estiveram nas ruas na campanha de conscientizaçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/11/2024 17:22

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, anunciou para a próxima sexta-feira (29), o evento “Dia D de Combate à Dengue”, que será realizado na Praça de Heliópolis, das 9h às 12h.

A programação do evento conta com a participação do IEC (Informação, Educação e Comunicação), que apresentará uma peça de teatro educativo, além da realização de um circuito de oficinas voltadas para as crianças, incluindo atividades de pintura artística e exposição de amostras do Laboratório de Entomologia. A ação visa intensificar as medidas de prevenção e conscientização do combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras arboviroses.

O secretário municipal de Gestão e Programas em Saúde, Brayan Lima, comentou sobre a iniciativa na cidade. “Vamos envolver a comunidade de forma lúdica e educativa, gostaríamos de contar com a presença e apoio de todos”, frisou. “Essa ação tem papel fundamental para reforçar o enfrentamento da doença, fazendo a diferença no combate e eliminação de criadouros do inseto”, completou Brayan.