As idosas tiveram a oportunidade de fazer um tour pelo Campus Manguinhos se deslocando com o Trenzinho da Ciência - Divulgação / PMBR

As idosas tiveram a oportunidade de fazer um tour pelo Campus Manguinhos se deslocando com o Trenzinho da CiênciaDivulgação / PMBR

Publicado 22/11/2024 19:00

Belford Roxo - As idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Santa Marta, em Belford Roxo, tiveram a oportunidade de visitar, nesta sexta-feira (22), o Museu da Vida Fiocruz, no bairro de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O CRAS Santa Marta é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome.



As guias da Museu da Vida recepcionaram o grupo de oito idosas do CRAS de Santa Marta para conhecer o local e toda a sua relevância histórica para o Brasil. No espaço, elas puderam visitar o Castelo da Fiocruz, também conhecido como Castelo Mourisco, e aprender sobre a sua história e importância.

As idosas se confraternizaram com os atores da peça Cidadela Divulgação / PMBR



Elas ainda tiveram a oportunidade de fazer um tour pelo Campus Manguinhos se deslocando com o Trenzinho da Ciência. O passeio foi finalizado com a peça “Cidadela”, na Tenda da Ciência Virgínia Schall. O espetáculo conta com sessões gratuitas durante todas as sextas, até o dia 13 de dezembro.



Necessidade de diversão



A orientadora da Terceira Idade do CRAS Santa Marta, Tereza Cristina, comentou sobre a visita. “Esse grupo tinha muita necessidade de diversão, pois muitas delas são sozinhas e têm uma vida sofrida. Então elas precisam desse acolhimento que o CRAS dá para elas”, disse. “Eu me sinto muito grata por poder estar participando desse momento. Tenho o maior carinho por cada uma delas e amo o que eu faço”, finalizou Tereza. Elas ainda tiveram a oportunidade de fazer um tour pelo Campus Manguinhos se deslocando com o Trenzinho da Ciência. O passeio foi finalizado com a peça “Cidadela”, na Tenda da Ciência Virgínia Schall. O espetáculo conta com sessões gratuitas durante todas as sextas, até o dia 13 de dezembro.A orientadora da Terceira Idade do CRAS Santa Marta, Tereza Cristina, comentou sobre a visita. “Esse grupo tinha muita necessidade de diversão, pois muitas delas são sozinhas e têm uma vida sofrida. Então elas precisam desse acolhimento que o CRAS dá para elas”, disse. “Eu me sinto muito grata por poder estar participando desse momento. Tenho o maior carinho por cada uma delas e amo o que eu faço”, finalizou Tereza.

No Museu da Vida Fiocruz, as idosas conheceram ainda o Castelo Mourisco Divulgação / PMBR



A usuária do CRAS de Santa Marta e também aniversariante do dia, Maria Edilurdes, comemorou seus 61 anos durante o passeio. “Eu nem ia vir, mas minha filha me convenceu e fiquei bem feliz por ter comparecido. Foi muito bom e estou feliz de poder sair com amigas para se distrair”, contou. “Adorei o teatro, mas o que mais gostei foi de conhecer e aprender mais sobre o Castelo (Mourisco)”, concluiu Maria. A usuária do CRAS de Santa Marta e também aniversariante do dia, Maria Edilurdes, comemorou seus 61 anos durante o passeio. “Eu nem ia vir, mas minha filha me convenceu e fiquei bem feliz por ter comparecido. Foi muito bom e estou feliz de poder sair com amigas para se distrair”, contou. “Adorei o teatro, mas o que mais gostei foi de conhecer e aprender mais sobre o Castelo (Mourisco)”, concluiu Maria.