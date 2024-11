O criminoso "LC" foi ferido no braço e socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo. O outro preso com a arma apreendida foi conduzido à 54ª DP para o registro da ocorrência - Divulgação / PMERJ

Belford Roxo - Um criminoso ficou ferido e outro foi preso, pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada desta quinta-feira (21), após uma perseguição com troca de tiros, em Belford Roxo. O homem ferido, conhecido pelo apelido de "LC", é funcionário do "Messi do Gogó", que substituiu “Baiano”, morto na última terça-feira (19), em confronto com os policiais militares na Comunidade de Santa Tereza

Na ação, os agentes faziam patrulhamento na região quando abordaram um veículo (Polo Branco Placa SYS6D68), que desobedeceu a ordem de parada, iniciou fuga e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, sendo necessário o revide. Depois de conseguir interceptar o carro, foram encontrados com os criminosos:



- 01 Pistola calibre 9mm com numeração raspada;

- 01 Rádio transmissor;



- 01 Carregador de pistola calibre 9mm;



- 09 Munições intactas calibre 9mm;



- Carro Polo Branco utilizado na ação.



O criminoso "LC", foi ferido no braço e socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo. O outro preso, foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrência policial.