A ocorrência policial com a motocicleta adulterada e a réplica de pistola foi registrada na 53ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a motocicleta adulterada e a réplica de pistola foi registrada na 53ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2024 10:15 | Atualizado 21/11/2024 10:18

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM, nesta quarta-feira (20), na Rua Clara de Araújo, no bairro da Prata, no limite entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo. Com um deles, os agentes apreenderam uma réplica de pistola e uma motocicleta (Honda Prata Placa LMQ8J07) com sinais de adulteração.

Na ação, os policiais militares perceberam dois homens em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. Após abordagem e revista, foi encontrado uma réplica de pistola e foi constatado ainda que o veículo tinha uma placa (KZI6A78), diferente da original registrada no Detran-RJ. Um suspeito preso era do bairro de Areia Branca, em Belford Roxo, e o outro do Banco de Areia, em Mesquita.

A ocorrência policial foi registrada na 53ª DP (Mesquita).