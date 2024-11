Belford Roxo

Perseguição termina com criminoso baleado e outro preso pela PM em Belford Roxo

Ação dos policiais do 39º BPM aconteceu nesta quinta (21). O homem ferido, conhecido pelo apelido de "LC", é funcionário do "Messi do Gogó", que substituiu "Baiano", morto na última terça-feira (19)