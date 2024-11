O preso é morador da Cidade de Deus, e é conhecido por atuar em roubos a estabelecimentos comerciais e em "saidinha de banco" - Divulgação / PCERJ

O preso é morador da Cidade de Deus, e é conhecido por atuar em roubos a estabelecimentos comerciais e em "saidinha de banco"Divulgação / PCERJ

Publicado 21/11/2024 23:40 | Atualizado 21/11/2024 23:48

Belford Roxo - Um homem foi preso pelo crime de roubo, pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), nesta quinta-feira (21), na Avenida Coelho da Rocha, no Centro, de Belford Roxo

De acordo com os agentes, o preso é morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é conhecido por atuar em roubos a estabelecimentos comerciais e em "saidinha de banco", especialmente nas regiões da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes.