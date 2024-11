Equipe do sub-16 após vitória de WO sobre o Río de Janeiro - Diego Braga / SEBR

Publicado 23/11/2024 17:29 | Atualizado 23/11/2024 17:29

Belford Roxo - A tarde da última quinta-feira (22), no campo do Pavunense, foi decisiva para as equipes sub- 15 e 16 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, que estão competindo na Taça União Corcovado. O time sub-16 avançou para semifinal, ao vencer por WO, o Rio de Janeiro.

Já os meninos do sub-15 empataram com o placar de 0 a 0 com o Mendanha, no jogo de ida das quartas de final.

"Este está sendo um ano em que as equipes de base se classificaram em todas as competições que participaram. Enfrentamos times tradicionais e conseguimos mostrar que Belford Roxo é um time forte. Agora temos mais uma chance de trazer a taça pra nossa cidade", disse o coordenador da base, Custódio Júnior.

Belford Roxo e Mendanha fizeram um jogo muito disputado no sub-15 Diego Braga / SEBR

O jogo de volta do sub-15 contra o Mendanha será, na segunda-feira (25), às 11h, em Campo Grande.