Publicado 25/11/2024 18:19 | Atualizado 25/11/2024 19:27

Belford Roxo - Um homem acusado de matar a própria mãe, foi preso em flagrante pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), nesta segunda-feira (25), no bairro Wona, em Belford Roxo. O corpo de Andrea Elisabete Bezerra Gonçalves, de 53 anos, foi encontrado pelo enteado, na residência do acusado, Joao Gabriel Bezerra de Souza.



Segundo apurado, a vítima foi golpeada com instrumento pérfuro-cortante na região do pescoço. O acusado ainda agrediu o enteado da mulher até que os vizinhos chegaram para acalmá-lo. Ele foi conduzido preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) à sede da DHBF.



Familiares relataram que o homem é violento e já havia agredido a mãe outras vezes.

Vizinhos localizaram o corpo da mulher morta na residência da vítima Reprodução / Redes Sociais

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e lesão corporal.