Ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo em MesquitaDivulgação

Publicado 25/11/2024 17:31

Belford Roxo - Vai ter samba no pé nas ruas de Mesquita, nesta quarta-feira (27), a partir das 19h30, no bairro BNH, em mais um ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo. Visando garantir a nota máxima em harmonia e evolução no Carnaval de 2025.

“Para nós é sempre uma satisfação realizar os ensaios no BNH, porque somos recebidos com muita alegria pela população, que lota as ruas para nos aplaudir. E isso, nos dá ânimo para cantar nosso samba para o público”, disse o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco.

Antes do início do treino acontecerá uma queima de fogos, em seguida os componentes começarão a evoluir ao som da bateria do mestre Washington Paz.

Para quem quiser desfilar gratuitamente na Ala de Comunidade da Inocentes, as inscrições estão abertas. Basta procurar os responsáveis de ala, a partir das 19h. Sendo necessário, uma foto 3x4, xerox da identidade e comprovante de residência.

A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Liga RJ, da Série Ouro, a desfilar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval, em 2025, com o enredo: “Ewe, a cura vem da floresta” do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara.