Alunos aprenderam a forma correta de sair de um local em momento de pânico ou desastre - Divulgação / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, realizou na quinta-feira (28), um Grande Simulado de Abandono Escolar, na Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, no bairro Santa Maria. A execução do simulado ocorreu para celebrar o Dia Estadual de Redução do Risco de Desastres (29), com o objetivo de criar uma consciência prevencionista na população do Rio de Janeiro.



Os Professores e funcionários receberam orientações de como agir em casos de emergência, seja incêndio, curto ou qualquer outro desastre. E aos alunos foram passadas informações de como sair de maneira ordenada. Eles também foram ensinados sobre os telefones de emergência: Polícia Militar (190), Samu (192), Bombeiro (193), Defesa Civil (199) e Guarda Municipal (153).

O Simulado de Abandono Escolar contou com a participação de alunos, professores e agentes da Defesa Civil Divulgação / PMBR



Capacitação para a sociedade



O secretário municipal da Defesa Civil, Cristiano Nogueira, destacou a importância da ação nas escolas. "Esse simulado é de extrema relevância para as nossas instituições de ensino, pois estamos confirmando e fortalecendo o nosso compromisso de estar ajudando junto a todos os entes que precisarem. Assim podemos capacitar a nossa sociedade", concluiu Cristiano.

Na sala de aula, as crianças aprenderam como chamar a Polícia Militar, Samu, Bombeiro, Defesa Civil e Guarda Municipal Divulgação / PMBR



A diretora da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, Roberta Cimonato, ficou feliz com a participação. “Esse simulado é uma grande utilidade pública. Pois com eles, adquirimos conhecimento de como agir nessas situações. Dessa forma, todo mundo aprende e os alunos ficam atentos”, finalizou Roberta.

A diretora da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, Roberta Cimonato, ficou feliz com a participação. "Esse simulado é uma grande utilidade pública. Pois com eles, adquirimos conhecimento de como agir nessas situações. Dessa forma, todo mundo aprende e os alunos ficam atentos", finalizou Roberta.