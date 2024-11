Policiais militares com o fuzil apreendido em Santa Teresa - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/11/2024 23:06 | Atualizado 27/11/2024 23:09

Belford Roxo - Um criminoso ficou ferido, após entrar em confronto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta quarta-feira (27), no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil.

O criminoso ferido foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).