Luciano Barreto, Bruno Alves, Sidnei Lima, Renata Almeida, Fabrício Almeida, Alex Riski e Abelardo Tenório foram homenageados na cerimônia da OAB Belford Roxo - Renan Marques/PMBR

Publicado 28/11/2024 14:37

Belford Roxo - Em cerimônia na tarde de quarta-feira (27), a OAB de Belford Roxo, em parceria com a Procuradoria Geral do Município (PGM) de Belford Roxo, promoveu uma cerimônia de entrega da medalha "Personalidade Jurídica" aos profissionais que se destacaram no âmbito do Direito Público e Privado da cidade. O evento ocorreu no auditório da OAB de Belford Roxo, no bairro de São Bernardo.

Fabrício Almeida realizou um discurso de agradecimento para o público presente Renan Marques/PMBR



Os agraciados foram: o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Antonio de Almeida, a Procuradora Geral do Município de Belford Roxo, Renata Almeida, o ex-Procurador Geral de Belford Roxo, Fabrício Almeida, os subprocuradores da PGM de Belford Roxo, Alex Riski, Bruno Alves e Luciano Barreto, o consultor jurídico da PGM de Belford Roxo, Sidnei Lima. Além dos profissionais: Abelardo Tenório, Alércio Alves, Andréia Cristina Tenório, Darlene Gomes, Edineia Madeiro, Marcos André Santos, Marlucia Madalena, Paulo de Souza e Silmaria Berriel.

O presidente da OAB Belford Roxo, Abelardo Tenório, entrega uma moção de Honra para o desembargador do TJ-RJ, Fernando Antonio de Almeida Renan Marques/PMBR



A solenidade foi comandada pelo presidente e a vice-presidente da Seccional, Abelardo Tenório e Silmaria Berriel, que destacaram características profissionais comuns aos colegas. "Foi um prazer inenarrável estar de casa cheia com todos presentes que enalteceram e prestigiaram a nossa subseção", comentou Abelardo Tenório, ao lado de Silmaria Berriel, que foi eleita como a próxima presidente da OAB de Belford Roxo para o início de 2025.

Renata Almeida também destacou características profissionais comuns aos colegas de profissão Renan Marques/PMBR



O principal homenageado da tarde foi o ex-Procurador Geral do Município de Belford Roxo, Fabrício Almeida, que recebeu uma Moção de Honra e a medalha de Personalidade Jurídica, acompanhado da esposa Renata, do pai Fernando, dos filhos Manuella e Fernando, e demais parentes. "Agradeço pelo carinho de toda a equipe da Procuradoria Geral de Belford Roxo, aos colegas de profissão e a parceria com a OAB Belford Roxo. Tenho orgulho de fazer parte dessa família", afirmou. "Fico ainda mais emocionado e honrado com a presença do meu pai, que sempre foi referência de moral, ética, caráter, de homem e pai em casa", completou Fabrício Almeida.

Silmaria Berriel, Sandra Almeida, Renata Almeida, Fernando Antonio de Almeida e Fabrício Almeida participaram da solenidade de entrega da medalha Personalidade Jurídica Renan Marques/PMBR

Andréia Tenório, Renata Almeida, Fernando Antonio de Almeida, Abelardo Tenório, Silmaria Berriel, Alex Riski, Fabrício Almeida e Bruno Alves após entrega das homenagens Renan Marques/PMBR