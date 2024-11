Na ocasião do homicídio, a vítima foi morta a tiros pela dupla - Divulgação / Pcerj

Publicado 28/11/2024 17:50 | Atualizado 28/11/2024 17:51

Belford Roxo - Dois homens foram presos pelo crime de homicídio, nesta quarta-feira (27), pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A dupla foi localizada e capturada no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, após análise de informações e atividade de inteligência.



De acordo com os agentes, o crime ocorreu no município de Belford Roxo, em 2003. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros pela dupla.

Os presos estão à disposição da Justiça.