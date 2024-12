A pesquisa foi realizada para compreender melhor o perfil dos estudantes do curso em Belford Roxo - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Belford Roxo - Pesquisa inédita realizada pelos professores Frederico Carvalho e Daniel Cordeiro demonstra que o Curso Técnico em Administração, do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), contribui no desenvolvimento sustentável do municícpio belforroxense.



A pesquisa foi realizada em setembro de 2024 para compreender melhor o perfil dos estudantes do curso. Foi aplicado um questionário anônimo com as duas primeiras turmas do Curso Técnico em Administração do Campus Belford Roxo do IFRJ (2023.2 e 2024.1), que obtiveram 26 respondentes, sendo 65% do 1º período e 35% do 2º período. A pesquisa tem um níveld de confiança de 90% e margem de erro de 3,5% para mais ou para menos. Os dados confirmaram hipóteses muito interessantes como o fato de que o Curso de Administração aumenta a empregabildiade e contribui no desenvolvimento ssustentável do município.



Público majoritariamente protestante, negro e feminino



Quando perguntados sobre sua religião e/espiritualidade, 50% se definiram como protestantes (evangélicos de diversas denominações e linhas), 15% como espiritualistas (acredita em Deus, mas não tem religião), 12% como de matrizes africanas (candomblé, umbanda ou outras manifestações), 8% como católicos, 8% como agnósticas, 4% como ateia e 3% como outras.

Quanto ao gênero, 81% se declararam como feminino (mulher trans/cis) e 19% como masculino (homem trans/cis). Em relação a cor se declararam como: 38% branca, 38% preta e 24% parda. Ainda, sobre o estado civil, 73% responderam estarem solteiros e 27% como casadas ou em um relacionamento estável (morando junto). Na contagem da faixa etária, 46% estão na faixa entre 18 a 24 anos, 26% de 30 a 40 anos, 12% de 25 a 29 anos, 8% até 18 anos e 8% com mais de 40 anos. E sobre a orientação sexual, 80% se compreendem como heterossexual, 12% como bissexual e 8% como homossexual. A maioria dos alunos reside no município de Belford Roxo (69%) e os demais residem em outra cidade da Baixada Fluminense (31%).

O curso ajuda na melhoria salarial



De acordo com o IBGE Cidades, plataforma com dados dos municípios brasileiros, o PIB percapta da cidade é de aproximadamente R$17 mil, o que a coloca na antepenúltima colocação entre todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ainda, de acordo com dados de 2022 do Instituto, a renda mensal é de 1,8 salários mínimos e que apenas aproximadamente 10% da população está ocupada, penúltimo pior indicador de empregabilidade do Estado. No recorte da pesquisa, em relação a faixa salarial bruta mensal, 50% responderam ganhar menos do que 1 salário mínimo, 31% não possuem renda própria e 19% ganham entre 1 a 3 salários mínimos.



Quando entraram no curso, 62% estavam desempregadas, 19% desenvolvia trabalho informal, 8% era servidora pública (efetiva ou em cargo de confiança), 8% participavam do programa Jovem Aprendiz e 3% fazia estágio. Ao final do período, 50% estavam desempregadas, 19% desenvolvia trabalho informal, 12% participavam do programa Jovem Aprendiz, 8% faziam estágio, 8% era servidor público ou aguardava nomeação e 3% tinha contrato CLT (carteira assinada).



Durante a caminhada no curso, 50% não participaram de entrevistas de emprego, 31% participaram de 1 entrevista, 15% participaram de 1 a 3 entrevistas, 4% participaram de 4 ou mais entrevistas.



Em um segundo momento, foi perguntado se durante o curso o aluno foi aprovado ou classificado em concurso público/processo seletivo público, e, 85% responderam que não e 15% responderam que sim. A mesma proporção foi percebida quando perguntados se a renda individual havia aumentado e quando perguntados se haviam mudado para um trabalho dentro da área deles. Também não houve promoção de cargo durante o período de curso. Quando perguntados se haviam mudado para um trabalho melhor, 88% responderam que não e 12% responderam que sim.

Em seguida, buscou-se compreender, através de uma escala com as opções “discordo totalmente”, “discordo”, “nem concordo, nem discordo”, “concordo” e “concordo totalmente”, além das opções “não estou decidida” e não quero respondera percepção dos alunos em relação a importância do curso em suas vidas. Aplicamos o entendimento por ranking médio de forma tal que as duas primeiras categorias foram classificadas como discordo e as duas seguintes como concordo, assim a totalidade dos respondentes afirmam que o curso é importante para sua formação profissional, que ele o ajudou a alcançar novas oportunidades, que traz instrumentos e ferramentas importantes para meu futuro profissional e que ter a marca do IFRJ no currículo ajuda a alcançar novas oportunidades. 96% afirma que desenvolveu novas competências (Conhecimentos, habilidades e/ou atitudes) e que o curso propõe funcionar e trazer a realidade do mundo do trabalho. O mesmo percentual afirma que após iniciar o curso, tem novos objetivos profissionais.



A pesquisa gerou um dashboard em Business Inteligence, produzido pelo engenheiro Matheus Costa, que integra a equipe que realizou o estudo. O produto pode ser acessado



Carvalho é coordenador do curso e Mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas; já Cordeiro é Mestre em Administração e atua também na docência do ensino superior.