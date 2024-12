Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo Darlin Ferrattry - Divulgação

Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo Darlin FerrattryDivulgação

Publicado 03/12/2024 19:34

Belford Roxo - A rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa, Darlin Ferrattry, estará presente no ensaio de rua da agremiação, nesta quarta-feira (04), a partir das 19h30, no bairro BNH, em Mesquita, com muita simpatia e espontaneidade, em mais um ensaio visando a preparação para o Carnaval de 2025.



“No ensaio da semana passada reunimos centenas de pessoas nas ruas do BNH, um verdadeiro carnaval fora de época. Os moradores sempre nos recebem com muita alegria e aplausos. Isso nos incentiva a procurar aprimorar a nossa evolução”, disse o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco.

Diretor Geral de Carnaval, Saulo Tinoco no ensaio da agremiação belforroxense Divulgação



Uma queima de fogos vai acontecer antes do início do treino, em seguida os componentes começarão a evoluir ao som da bateria do mestre Washington Paz e da voz dos cantores Daniel Silva e Thiago Brito.



Estão abertas as inscrições para quem quiser desfilar gratuitamente na Ala de Comunidade. Basta procurar os responsáveis de ala, na concentração do ensaio, a partir das 19h. Sendo necessário, uma foto 3x4, xerox da identidade e comprovante de residência. Uma queima de fogos vai acontecer antes do início do treino, em seguida os componentes começarão a evoluir ao som da bateria do mestre Washington Paz e da voz dos cantores Daniel Silva e Thiago Brito.Estão abertas as inscrições para quem quiser desfilar gratuitamente na Ala de Comunidade. Basta procurar os responsáveis de ala, na concentração do ensaio, a partir das 19h. Sendo necessário, uma foto 3x4, xerox da identidade e comprovante de residência.

Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo Darlin Ferrattry estará no bairro BNH em Mesquita Divulgação



A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Liga RJ a desfilar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval (28/02), em 2025, com o enredo: “Ewe, a cura vem da floresta” do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara. Um alerta a humanidade da necessidade de preservar as florestas. A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Liga RJ a desfilar no Sambódromo, na sexta-feira de Carnaval (28/02), em 2025, com o enredo: “Ewe, a cura vem da floresta” do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara. Um alerta a humanidade da necessidade de preservar as florestas.