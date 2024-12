A ocorrência com os presos e a arma e munições apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência com os presos e a arma e munições apreendidas foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 03/12/2024 12:06

Belford Roxo - Dois homens foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada desta terça-feira (03), no Bairro das Graças, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições e um rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).