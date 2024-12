Johnatas Basílio de Oliveira, que também é policial militar, foi localizado pelos policiais civis da DHBF, no Centro, de Belford Roxo - Reprodução / PCERJ

Publicado 06/12/2024 15:25 | Atualizado 06/12/2024 15:33

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira (05), um dos autores do assassinato do policial militar, Anderson Gabriel Zaniboni, de 36 anos, no dia 6 de outubro deste ano. Johnatas Basílio de Oliveira, que também é policial militar, foi localizado no Centro, de Belford Roxo, sendo um dos acusados da morte do colega de farda.