O acusado foi localizado pelos policiais civis da Desarme em sua residênciaDivulgação / PCERJ

Publicado 09/12/2024 12:18 | Atualizado 09/12/2024 12:19

Belford Roxo - Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2011, foi preso na sexta-feira (06), pelos policiais civis da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme), no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Ele foi localizado pelos agentes em sua residência, após investigações do Setor de Inteligência.



De acordo com as informações, o acusado era vizinho da família da vítima, que era menor de idade, à época. Após o crime, ela conseguiu pedir socorro à sua mãe, que acionou a Polícia Militar. Na ocasião, o caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo.



Após a prisão, ele foi conduzido à especializada e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

Contra o foragido, foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Laje do Muriaé.