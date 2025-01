Policiais militares do Setor Reservado do 39º BPM levando o miliciano preso para o registro da ocorrência na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 25/01/2025 12:14

Belford Roxo - Um miliciano foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (24), pelos policiais militares do Serviço Reservado (P2) do 39º BPM (Belford Roxo), acusado de extorquir comerciantes do bairro Xavantes, em Belford Roxo. Com Lucas S. S., os agentes apreenderam dinheiro e uma motocicleta.



Segundo investigações, Lucas S. S. integrava a milícia comandada por Hebert da Conceição Heleno, conhecido como "Kibe", e Matheus R. F., o "Pim", que extorque comerciantes nos bairros de Xavantes, São Francisco, Farrula e Vila Entre Rios, com arrecadação semanal de R$ 6 mil.

Motocicleta e o dinhieiro apreendido pelos policiais com o miliciano no Xavantes Divulgação / 39º BPM



A ocorrência policial com o criminoso preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).