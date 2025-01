O carro fumacê percorreu diversos bairros em uma ação preventiva de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças - Jeovani Campos / Divulgação

Publicado 24/01/2025 17:28

Belford Roxo - Dez viaturas “fumacês” da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Coordenadoria Municipal de Zoonoses, realizaram nesta sexta-feira (24), o processo de pulverização de inseticida em diversos bairros do município. A ação é preventiva de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.



A ação neste dia esteve nos bairros, Parque São José e Barro Vermelho, que apresentaram dois casos suspeitos de dengue, além da região de São Bernardo. Embora o município não apresente uma situação alarmante, a ação objetiva impedir que esses índices aumentem com a chegada das chuvas e do calor, que favorecem a proliferação do vetor no município.

Quatro bairros com grande incidência



As ações dos fumacês acontecem de forma diária no município, principalmente nas áreas com maiores incidências do Aedes aegypti, atualmente nos bairros Shangri-lá, São Francisco, Nova Piam e Bairro das Graças.



Para garantir a eficácia da medida de pulverização dos inseticidas, os moradores devem deixar portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o produto alcance todos os cômodos das residências. Além disso, é essencial que aquários e gaiolas sejam cobertos com panos, para proteger os animais de estimação. O inseticida é inofensivo aos seres humanos e age somente na eliminação dos insetos adultos.

“A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes”, disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães.



"A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes", disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães.

O coordenador ressalta o trabalho educativo dos agentes, e destaca ainda o papel importante de cada cidadão, que pode contribuir com pequenas ações de combate, fazendo a verificação dos quintais para evitar o acúmulo de água parada que favoreça a proliferação do mosquito e evitando o descarte incorreto de lixo nas vias públicas.