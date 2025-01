Segundo ensaio da Inocentes, nas ruas de Belford Roxo - Divulgação / Robert Pitanguy

Publicado 24/01/2025 01:45

Belford Roxo - Uma multidão compareceu ao ensaio de Rua da Inocentes de Belford Roxo, na noite de quarta-feira (22), no Centro, contagiados pelo samba cantado na ponta da língua pelos componentes, pela alegria e a quantidade de mulheres bonitas.



Antes do início do desfile o presidente de Honra, Rodrigo Gomes, agradeceu a população por abraçar a escola que leva o nome e a cultura da cidade para o mundo, ao poder público por disponibilizar toda infraestrutura para garantir o bem estar dos presentes e ao prefeito Márcio Canella (União Brasil), por permitir a volta dos ensaios da Inocentes para as ruas do município.

Os foliões estavam contagiados pelo samba cantado na ponta da língua pelos componentes, pela alegria e a quantidade de mulheres bonitas Robert Pitanguy / Divulgação



Os cantores Thiago Brito e Daniel Silva iniciaram a apresentação cantando sambas antológicos da agremiação, em seguida o hino de 2025, acompanhados pela bateria de mestre Washington Paz, comissão de frente da coreógrafa Juliana Frathane, passistas, musas, baianas, velha-guarda, compositores, casais de mestre-sala e porta-bandeira.



A tricolor da Baixada será a terceira escola da Série Ouro a desfilar na Sexta-Feira de Carnaval (28/02), no Sambódromo, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara. O tema mostra o uso das plantas medicinais desde os ancestrais até os nossos dias.