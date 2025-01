A dragagem do rio da Prata tem como finalidade minimizar os impactos das chuvas - Erick Amaral / Divulgação

Publicado 22/01/2025 17:29

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Governo do Estado, continua as ações para minimizar os impactos das enchentes no município. Nesta quarta-feira (22), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) começou a limpar o rio Iguaçu em um trecho de aproximadamente mil metros. O rio nasce em Nova Iguaçu, passa por debaixo da Dutra, até chegar ao bairro Prata, em Belford Roxo, e desagua no Sarapuí. O ponto base da foi a Rua João Fernandes Neto (conhecida como rua do meio), Centro de Belford Roxo.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, explicou que desde o início do ano a Prefeitura começou a mapear os principais pontos de enchentes para que um trabalho de prevenção começasse a ser feito. “O prefeito Márcio Canella está preocupado com as chuvas e solicitou ajuda ao governador Cláudio Castro para começar a limpar os rios. Essa iniciativa irá minimizar os impactos das chuvas”, salientou Flávio Gonçalves, ao lado do secretário municipal de Serviços Públicos, Cristiano Pontes, e do engenheiro do Inea, Ricardo Ferreira.

Ricardo Ferreira e os secretários Flavio Gonçalves e Cristiano Pontes acompanharam a limpeza Jeovani Campos / Divulgação



Prefeito acompanha limpeza do rio Botas



Na terça-feira (21), o prefeito Márcio Canella acompanhou a limpeza de um trecho de 1.800 metros do rio Botas, que beneficiará bairros como Cantão, Heliópolis, Vila São Luís e Itaipu. A operação está sendo realizada por uma escavadeira long reach (conhecida como braço alongado) do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). "Nosso objetivo é evitar que a população seja prejudicada, pois o rio Botas corta diversos bairros como Cantão, Vila São Luiz, Itaipu, Babi e Santa Maria, por exemplo. Agora começamos a limpar o rio da Prata e creio que conseguiremos diminuir os impactos causados pelos temporais", finalizou Márcio Canella.

Janete Souza revelou que mora no local há mais de 40 anos e só viu o rio da Prata ser dragado uma vez Jeovani Campos / Divulgação



Morando na rua João Fernandes Neto há 40 anos, a dona de casa Janete de Souza gostou de ver o início da limpeza do rio no trecho que corta o centro do município. “Quando chover forte ficamos atormentados. Só vi dragarem esse rio uma vez. É triste perder tudo na chuva. Com a limpeza, acredito que a situação irá melhorar.”, avaliou. Morando na rua João Fernandes Neto há 40 anos, a dona de casa Janete de Souza gostou de ver o início da limpeza do rio no trecho que corta o centro do município. “Quando chover forte ficamos atormentados. Só vi dragarem esse rio uma vez. É triste perder tudo na chuva. Com a limpeza, acredito que a situação irá melhorar.”, avaliou.

O trecho do rio da Prata que está sendo dragado corta o centro de Belford Roxo Roger Silva / Divulgação