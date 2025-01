Jéssica Fernanda Caputo acabou adotando Chiquinho, que está em recuperação - Divulgação

Jéssica Fernanda Caputo acabou adotando Chiquinho, que está em recuperaçãoDivulgação

Belford Roxo - Chiquinho, um popular Vira-lata, de aproximadamente dois anos, como milhares abandonados nas ruas, foi atropelado e deixado às margens da Rua do Trabalho, Bairro Xavantes, com fratura exposta em uma das patas. Populares avisaram à Secretaria Municipal de Proteção Animal, que através do secretário municipal da pasta, Francisco Jucier Barbosa de Oliveira, providenciou o resgate e primeiros socorros e posteriormente atendimento hospitalar ao cãozinho.

Fratura exposta

O animal foi atendido e posteriormente internado no Instituto Vaistman, na Mangueira, Rio de Janeiro. Uma de suas patinhas com fratura exposta teve que ser amputada. Batizado de Chiquinho pela funcionária da Secretaria, Jéssica Fernanda Caputo, acompanhante do Pet durante todo atendimento e pós-operatório ficou em recuperação em uma das Unidades de Castramóvel da Prefeitura. “Chiquinho ainda não está de alta. Tem feito vários exames e ainda quer muito cuidado. Me apeguei a ele demais”, disse Jéssica. Mas para às ruas o doguinho não voltará: ele foi adotado por Jéssica.