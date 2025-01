A máquina irá limpar inicialmente 1.800 metros do rio Boats e irá avançar os trabalhos por diversos bairros - Roger Silva / PMBR

Publicado 21/01/2025 17:22

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, acompanhou nesta terça-feira (21) a limpeza de um trecho de 1.800 metros do rio Botas, que beneficiará bairros como Cantão, Heliópolis, Vila São Luís e Itaipu. A operação está sendo realizada por uma escavadeira long reach (conhecida como braço alongado) do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



Márcio Canella chegou à tarde no local conhecido como “Três Canos”, no Cantão, em Heliópolis, e acompanhou de perto os trabalhos da escavadeira limpando o rio Botas. “Agradeço ao governador Cláudio Castro, que tem nos ajudado bastante neste trabalho, pois há muitos anos moradores da região sofrem com as enchentes. A dragagem irá minimizar os impactos das chuvas de verão. Nosso objetivo é evitar que a população seja prejudicada, pois o rio Botas corta diversos bairros como Cantão, Vila São Luiz, Itaipu, Babi e Santa Maria, por exemplo”, argumentou Canella.

O prefeito Marcio Canella conversou com um funcionário do Inea sobre o andamento da limpeza do rio Botas Divulgação



Levantamento da situação dos bairros



Pela manhã, o secretário de Meio Ambiente, Flavio Gonçalves, esteve no local. Ele destacou que na semana passada foram feitas visitas a diversos locais cortados pelo rio Botas para levantar a real situação dos bairros atingidos por enchentes. "Com o apoio do Governo do Estado, começamos a limpeza de um longo trecho do rio Botas, que passa aqui pelo Cantão, Vila São Luiz e vai até Itaipu. A operação continuará avançando por outros bairros", concluiu Flávio Gonçalves, ao lado do secretários municipais Evalder Perini (Defesa Civil) e Fabinho de Heliópolis (Turismo), do chefe de gabinete Marcelo Canella, e do engenheiro do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Ricardo Ferreira.

Ricardo Ferreira, Evalder Perini, Fabinho de Heliópolis, Marcelo Canella e Flávio Gonçalves acompanharam a limpeza o rio pela manhã Jeovani Campos / PMBR