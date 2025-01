Diogo Bastos destacou o significado de o município voltar a estar presente no grupo de articulações - Sávio Paixão / PMBR

Diogo Bastos destacou o significado de o município voltar a estar presente no grupo de articulaçõesSávio Paixão / PMBR

Publicado 21/01/2025 14:39 | Atualizado 21/01/2025 17:03

Belford Roxo - O secretário de Assistência Social de Belford Roxo, Diogo Bastos, foi empossado, na manhã desta terça-feira (21), como membro-diretor do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro (COEGEMAS/RJ). A cidade volta a ter representação no órgão que, em 2020, teve o próprio Diogo como presidente. Mas desde então não havia representação direta.

Diogo Bastos destacou o significado de o município voltar a estar presente no grupo de articulações. "É por meio desse colegiado que são feitas as pactuações em âmbito estadual, e que naturalmente respinga em âmbito federal. Essa cadeira não é do secretário, mas sim do município. Representa um grande avanço e um resgate histórico de participação do município nos espaços de deliberação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Aos poucos o nome de Belford Roxo está voltando ao cenário das políticas assistencialistas", disse.

Normas próprias

O COEGEMAS dialoga diretamente com o CONGEMAS, o Conselho Nacional. É uma Associação Civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regido por estatuto e normas próprias, representando os municípios brasileiros junto ao Governo Federal, especialmente com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Dentre os objetivos do Conselho estão a defesa da assistência social como política de seguridade, assegurar a existência de políticas assistenciais no âmbito municipal, a participação no desenvolvimento da política nacional de assistência social desde as propostas até a implantação efetiva, além da coleta, produção e divulgação de informações relativas à área da assistência social.