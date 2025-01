A Estrada do Amapá está recebendo obras de revitalização, recapeamento, combate às enchentes e iluminação - Reprodução

A Estrada do Amapá está recebendo obras de revitalização, recapeamento, combate às enchentes e iluminaçãoReprodução

Publicado 20/01/2025 17:37 | Atualizado 20/01/2025 17:40

Belford Roxo - O Governo do Estado, através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), em parceria com as prefeituras de Belford Roxo e Duque de Caxias, iniciou na manhã desta segunda-feira (20), as obras de revitalização, recapeamento, combate às enchentes e iluminação da Estrada do Amapá, que faz limite entre os municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, através dos bairros Vale do Ipê e Amapá, uma via importante no transporte e na circulação de belforroxenses e caxienses.



O pontapé inicial das obras, que deixará a via mais moderna e melhor estruturada, contou com as presenças dos prefeitos Márcio Canella (Belford Roxo) e Netinho Reis (Duque de Caxias) e do secretário estadual de Transporte, Washington Reis.



Concentração de forças



“Alegria estar aqui ao lado do secretário Washington Reis e do prefeito Netinho Reis. Nós conseguimos trazer essa obra para o município, fizemos uma grande concentração de forças no Estado, e hoje damos início para transformar essa via importante que liga Belford Roxo ao Amapá (Caxias). Ela ficou abandonada muitos e muitos anos, mas levamos essa demanda para o Governador, e hoje estamos aqui com máquinas e manilhas para fazer essa obra importante e trazer dias melhores para a nossa população”, ressaltou o prefeito Márcio Canella, ao lado dos vereadores Telminho e Dudu Canella.

Telminho, Netinho Reis, Márcio Canella, Washington Reis, Marcelo Canella e Dudu Canella Divulgação



O secretário de Estado de Transporte, Washington Reis, destacou a importância da obra na ligação dos dois importantes municípios do Estado e a parceria do Governo do Estado, com as duas cidades.



“O Rio Iguaçu separa Belford Roxo e Duque de Caxias, e essa parceria une os dois municípios. Só políticos sensíveis ao problema do povo, fazem essa união. É emocionante ver essa região sendo transformada graças à parceria entre Duque de Caxias, Belford Roxo e o Governo do Estado. Meu agradecimento especial ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, por disponibilizarem os recursos necessários para essa grande obra”, disse o secretário Washington Reis. O secretário de Estado de Transporte, Washington Reis, destacou a importância da obra na ligação dos dois importantes municípios do Estado e a parceria do Governo do Estado, com as duas cidades.“O Rio Iguaçu separa Belford Roxo e Duque de Caxias, e essa parceria une os dois municípios. Só políticos sensíveis ao problema do povo, fazem essa união. É emocionante ver essa região sendo transformada graças à parceria entre Duque de Caxias, Belford Roxo e o Governo do Estado. Meu agradecimento especial ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, por disponibilizarem os recursos necessários para essa grande obra”, disse o secretário Washington Reis.