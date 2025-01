Os milicianos foram conduzidos para o registro da ocorrência policial na 54ª DP pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Publicado 19/01/2025 11:28

Belford Roxo – Dois milicianos foram presos em flagrante pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde deste sábado (18), em Belford Roxo. A dupla integrava o grupo criminoso liderado pelo miliciano conhecido, como, "Cabeça de Ouro", que extorquia comerciantes da região dos bairros Vale das Mangueiras, Wona e adjacências, em Belford Roxo.

Dinheiro apreendido pela dupla de milicianos presa pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PMERJ

A ação foi realizada pelo Serviço de Inteligência, após denúncias, com policiais militares do serviço reservado (P2) do 39º BPM, prendendo os milicianos no momento em que extorquiam dinheiro de comerciantes locais.

Carro que estava com os milicianos presos pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PMERJ



A dupla presa foi conduzida para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).