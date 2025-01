As vagas da Prefeitura estão distribuídas em diversas áreas da Educação. As inscrições são feitas pela internet - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 17/01/2025 19:03 | Atualizado 17/01/2025 19:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está com inscrições abertas até às 23h59 do dia 20 de janeiro, para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para contratações temporárias do quadro de pessoal, objetivando atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação.





As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site Estão sendo oferecidas mais de cinco mil vagas em diversas áreas como professores, motoristas, auxiliares administrativos, coordenadores de turno, zeladores e psicólogos, entre outros cargos.As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/ onde também constarão todas as atualizações e publicações atinentes ao presente Processo Seletivo Simplificado.

Não há cobrança de taxa de inscrição.