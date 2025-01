Foliões animados no Ensaio de Rua da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação / Robert Pitanguy

Foliões animados no Ensaio de Rua da Inocentes de Belford RoxoDivulgação / Robert Pitanguy

Publicado 17/01/2025 11:27 | Atualizado 17/01/2025 11:29

Belford Roxo - A emoção tomou conta da Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no bairro Guaraciaba, no primeiro ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, em 2025, na última quarta-feira (15), no retorno dos ensaios da escola de samba, em sua cidade de origem, depois de passar mais de um ano ensaiando no município de Mesquita. Aproximadamente mil pessoas compareceram no Ensaio de Rua, houve muito choro, gritos de alegria e uma queima de fogos que coloriu o céu.



“Estamos muito felizes por estarmos ensaiando novamente em Belford Roxo. Fomos impedidos de ensaiar aqui, mesmo sabendo que somos o maior veículo de divulgação belforroxense. Mais uma vez gratidão ao ex-prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, o atual prefeito Marotto, e o subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Roberta Paranhos e a toda população de Mesquita pela acolhida. A alegria voltou para as ruas do nosso município, é lindo ver a população reunida cantando e sambando com a gente. Valeu prefeito Márcio Canella, por trazer de volta a Inocentes para sua casa, conte sempre conosco. Vamos lutar para fazer um grande desfile na Sapucaí!”, disse o presidente de Honra, Rodrigo Gomes.

Os cantores Daniel Silva e Thiago Brito deram o pontapé inicial cantando sambas antológicos da tricolor, acompanhados pela bateria de mestre Washington Paz e componentes.

Rainha de bateria Darlin Ferrattry, a frente dos ritmistas, no primeiro ensaio Divulgação / Robert Pitanguy



A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Série Ouro a desfilar na Sexta-Feira de Carnaval (28 de fevereiro), no Sambódromo com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara. O tema é um alerta para a necessidade da preservação das nossas florestas. A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Série Ouro a desfilar na Sexta-Feira de Carnaval (28 de fevereiro), no Sambódromo com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara. O tema é um alerta para a necessidade da preservação das nossas florestas.