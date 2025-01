A nova estação será a maior do Brasil – e a primeira do Estado - com ultrafiltração, um sistema moderno e com capacidade de filtragem mais avançada, capaz de remover até partículas microscópicas - Rafael Campos / Governo do Estado / Arquivo

A nova estação será a maior do Brasil – e a primeira do Estado - com ultrafiltração, um sistema moderno e com capacidade de filtragem mais avançada, capaz de remover até partículas microscópicasRafael Campos / Governo do Estado / Arquivo

Publicado 16/01/2025 15:41 | Atualizado 16/01/2025 16:23

Belford Roxo - A Cedae precisará interromper a produção de água no subsistema Xerém, nesta sexta-feira (17), para a execução de mais uma etapa da obra da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Xerém, que está sendo construída pela estatal em Duque de Caxias. A paralisação implicará na suspensão do abastecimento de água em partes da cidade caxiense e, também, em oito bairros de Belford Roxo.

Regiões afetadas:



Duque de Caxias: Amapá, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Figueira, Lamarão, Mantiquira, Parque Capivari, Parque Eldorado, Parque Paulista, Pilar, Santa Cruz da Serra, Santo Antônio e Xerém.



Belford Roxo: Lote XV, Maringá, Nova Aurora, Parque dos Ferreiras, Recantus, São Vicente, Vale do Ipê e Wona.

Segundo a Cedae, a produção de água será restabelecida logo após a conclusão das intervenções, previstas para ocorrerem das 6h às 18h. Com a retomada, o fornecimento nas localidades impactadas entrará em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa, em 48 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição.

A Águas do Rio orienta que os clientes dessas regiões façam uso da água de cisternas e caixas d’água somente nas atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do abastecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Sobre a ETA Xerém



A ETA Xerém vai reforçar o abastecimento de cerca de 450 mil moradores da localidade e dos bairros de Santa Cruz da Serra, Imbariê e áreas adjacentes. Com vazão de 1,3 mil litros por segundo, a nova estação será a maior do Brasil – e a primeira do Estado do Rio - com ultrafiltração, um sistema moderno e com capacidade de filtragem mais avançada, capaz de remover até partículas microscópicas.

Com previsão de conclusão em 2025, o sistema receberá investimentos totais de mais de R$ 200 milhões. Além da ETA, as obras incluem a implantação de 7 mil metros de adutora de água bruta e mais de 800 metros de adutora de água tratada.