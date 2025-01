Diogo Bastos destacou que encontrou uma situação de dificuldade na Assistência Social de Belford Roxo - Divulgação / PMBR

Diogo Bastos destacou que encontrou uma situação de dificuldade na Assistência Social de Belford RoxoDivulgação / PMBR

Publicado 15/01/2025 17:13

Belford Roxo - O secretário de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo, Diogo Bastos, participou na terça-feira (14) de um evento da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne gestores e técnicos da Assistências Social das prefeituras do Estado do Rio, organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Subsecretaria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. O evento foi realizado no auditório da Procuradoria Geral do Município (PGE/RJ).



Durante a reunião, Diogo Bastos destacou que trabalhou na Assistência Social do Governo do Estado e dividiu com todos os novos desafios, já que assumiu a Secretaria no dia 1º de janeiro. “Encontramos uma situação terrível. Para vocês terem ideia, nenhum CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) está em bom estado de conservação. Falta manutenção, muita coisa. Os equipamentos estão abandonados. Temos muito o que fazer e com muito trabalho e dedicação vamos conseguir”, finalizou o secretário, ao lado da assessora Letícia Guimarães.



Informações para os novos gestores



Na pauta do evento, uma apresentação do SUAS em Dados, informações para os novos gestores sobre os cadastros no sistema em especial - como eles devem proceder ao BB ágil, que é uma ferramenta de comprovação da execução dos recursos repassados).



Foram debatidos informes e assuntos gerais, como Plano de Ação dos recursos extraordinários, plano de Ação dos recursos 2025, Câmara Técnica das RI (Relatórios de Informações) e ILPI (Instituição de Longa Permanência dos Idosos (ILPI), informações sobre o Plano Nacional de Ruas Visíveis, e a 1ª capacitação do CapacitaSUAS, com o tema “Vigilância Socioassistencial do SUAS.

Ao final do evento, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, fez um panorama do trabalho realizado no ano anterior e demonstrou confiança sobre as expectativas para 2025.