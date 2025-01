O jogador Breno da Silva acompanhado do seu ex-técnico Custodio Junior - Divulgação

Publicado 14/01/2025 00:13

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo mais uma vez prova ser um celeiro de jogadores talentosos na Baixada Fluminense. O segundo volante Breno Gomes da Silva, 16 anos, assinou no dia 9 de janeiro, o contrato com o clube paulista, Sfera Futebol Clube. O atleta foi visto por olheiros, quando participou em 2024 da competição Brasil Soccer Cup, que o convidaram para fazer teste no final de dezembro. Ele foi acompanhado do seu ex-técnico e gerente de futebol de base, Custodio Junior.



“Primeiramente agradeço a Deus, por me proporcionar esse momento, que vai mudar minha vida como atleta. Estou muito feliz por estar no Sfera e ter meu esforço reconhecido. Gratidão aos meus amigos do Sociedade Esportiva Belford Roxo, ao meu ex-treinador Custodio Junior e ao presidente Reginaldo Gomes, que estão tornando esse sonho possível”, disse Breno da Silva.



Breno nasceu em Belford Roxo, mora no bairro São Vicente, é filho do funcionário público Fabiano Gomes e da Rosiliane Oliveira, suas características são construção de jogo, boa finalização e desarme do adversário.



“É um orgulho ter um jogador da base do Belford Roxo conquistando espaço em um novo clube, isto significa que nossa administração está trabalhando com perfeição. Tenho que destacar que Breno é um atleta que sempre foi comprometido, responsável e dedicado ao time belforroxense. Ele vai fazer história no futebol”, falou o técnico da base do Belford Roxo, Custódio Junior.

Entre as competições que participou pelo clube da Baixada Fluminense, destacamos: Campeonato Carioca A2, Brasil Soccer Cup 2024, Copa Corcovado, Copa União de Base.