Belford Roxo

Batalhão de Choque da PM resgata motociclista que caiu no valão em Belford Roxo

Agentes socorreram Carlos Alexandre na Avenida Retiro da Imprensa. Resgate contou com auxílio do prefeito Márcio Canella, que passava pelo local no momento do acidente, e acionou o SAMU