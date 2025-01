Durante a visita à Rua da Margem Direita, o prefeito Márcio Canella cumprimentou os garis - Jeovani Campos / PMBR

Durante a visita à Rua da Margem Direita, o prefeito Márcio Canella cumprimentou os garisJeovani Campos / PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), teve mais um final de semana agitado. O chefe do Executivo visitou o Hospital Municipal, acompanhou as obras da rua da Margem Direita, em Areia Branca, o recapeamento na Avenida Joaquim da Costa Lima (na altura da localidade conhecida como Quatro Campos) e o asfaltamento da Rua Tiúba, em Heliópolis, além da dragagem do rio Maxambomba.

No Hospital Municipal, no bairro Piam, o prefeito, acompanhado pelo secretário de Saúde, Eduardo Feital, o prefeito percorreu as dependências da unidade e conversou com médicos e funcionários em geral. “Quero tranquilizar os servidores, pois iremos valorizar a classe. Desde já agradeço o empenho do funcionalismo nesta luta para recuperar um município destruído pela irresponsabilidade do governo anterior”, frisou Canella. No Hospital Municipal, no bairro Piam, o prefeito, acompanhado pelo secretário de Saúde, Eduardo Feital, o prefeito percorreu as dependências da unidade e conversou com médicos e funcionários em geral. “Quero tranquilizar os servidores, pois iremos valorizar a classe. Desde já agradeço o empenho do funcionalismo nesta luta para recuperar um município destruído pela irresponsabilidade do governo anterior”, frisou Canella.

Ações irão continuar



O prefeito seguiu depois para a Rua da Margem Direita, em Areia Branca, onde um mutirão foi realizado com operação tapa-buraco, poda de árvores, capina nas margens do rio Maxambomba e ao longo das ruas, varrição e limpeza de meios-fios. A Prefeitura construiu calçadas nas beiradas do rio. “Estamos trabalhando para melhorar a vida dos moradores dessa região e de todos nós bairros. Agradeço à confiança da população e nossas ações irão continuar, destacou Márcio Canella, acompanhado pelo secretário municipal de Serviços Públicos, Cristiano Pontes. Canella também auxiliou no resgate de um motociclista que caiu no rio Maxambomba. O prefeito acionou o SAMU.

Rua Tiúba é asfaltada



Em Heliópolis, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, asfaltou a rua Tiúba, que estava toda esburacada. O aposentado Valdecir José de Carvalho, 85 anos, mora no local há 37 anos e ficou surpreso ao ver que a rua estava sendo pavimentada. “Há muitos anos esperávamos por isso, pois a rua ficou abandonada por muitos anos. Agora, até as crianças poderão brincar”, vibrou o aposentado, ao lado do secretário de Turismo, o ex-vereador e morador do bairro, Fabinho de Heliópolis.

