Trecho da Avenida Joaquim da Costa Lima, no Parque Esperança, foi recapeado - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 10/01/2025 17:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através das Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos, realizou nesta sexta-feira (10), em Areia Branca, um mutirão de limpeza entre a Rua Margem Direita (conhecida como Rua da Feira) e a Avenida Retiro da Imprensa, à margem do canal Maxambomba. Foi feita ainda operação tapa-buracos nos bairros São Vicente, Bom Pastor, Parque Esperança e Malhapão.

A Rua da Margem Direita foi recapeada e recebeu outros tipos de melhorias Jeovani Campos / PMBR

O secretário municipal de Serviços Públicos, Cristiano Pontes, destacou que o mutirão contou com operação tapa-buraco, poda de árvores, capina na beira do valão e ao longo das ruas, varrição e limpeza de meios-fios. “Estava tudo muito sujo, mas agora conseguimos limpar e melhorar o aspecto”, destacou o secretário, acrescentando que um caminhão vacol foi utilizado para desobstruir bueiros.Um dos projetos do prefeito Márcio Canella, em parceria com o Governo do Estado, é cobrir com peças de concreto o canal Maxambomba, possibilitando assim a construção de uma área para os camelôs comercializarem suas mercadorias.Moradora do bairro, a nutricionista Rosana Amaral frisou que a intervenção da Prefeitura já era aguardada há anos. Ela destacou que há mais de 15 anos não via as margens dos rios serem limpas. “Estamos muito felizes, pois mesmo sem recursos, a Prefeitura está trabalhando. O prefeito Marcio Canella recebeu os cofres vazios, mas está se empenhando em fazer algo pela cidade”, finalizou.