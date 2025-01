A Estrada Aníbal da Mota foi recapeada. Pela via circulam diversas linhas de ônibus - Jeovani campos / Divulgação

Publicado 09/01/2025 14:32 | Atualizado 09/01/2025 14:33

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começou a fazer um levantamento das ruas do município e já colocou e prática a operação tapa-buracos em diversos bairros. Duas localidades beneficiadas foram o Parque São José e Nova Aurora.



No Parque São José, a operação tapa-buraco foi na Estrada Aníbal da Mota, importante via de acesso que liga Belford Roxo a Duque de Caxias, por onde circulam diversas linhas de ônibus.

A rodoviária estava com as ruas do entorno esburacadas e precisando de recuperação Divulgação / PMBR



A Secretaria Municipal de Conservação realizou a operação tapa-buracos na rodoviária de Nova AQuror4a, importante ponto de embarque e desembarque de passageiros. As ruas no entorno do terminal estavam esburacadas, dificultando assim o trânsito dos ônibus.

O recapeamento da Rodoviária de Nova Aurora facilitará a circulação de ônibus no local Roger Silva / Divulgação