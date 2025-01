Pistolas e drogas apreendidas pelos policiais militares do 39º BPM - Reprodução / 39º BPM

Publicado 07/01/2025 13:47 | Atualizado 07/01/2025 14:02

Belford Roxo - Sete suspeitos foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (06), durante patrulhamento na Avenida Joaquim da Costa Lima, com Rua Miguel Guimarães, na Comunidade Rola Bosta, no bairro Piam, em Belford Roxo. Na ação, com os presos os agentes apreenderam: 02 pistolas calibre 9mm; 5.950 pedras de crack; 195 pinos de cocaína; 40 trouxinhas de maconha



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).